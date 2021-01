Il Torino è alla ricerca di un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo della squadra di Davide Nicola: l'obiettivo numero è Antonio Sanabria del Real Betis, giocatore che il tecnico conosce già bene avendolo allenato al Genoa. La trattativa non è però semplice da portare a termine, per questo motivo il dt Davide Vagnati si sta cautelando cercando delle alternative.



Di pari passo alla trattativa per Sanabria il Torino sta portando avanti anche quella per Davide Diaw, 29 attaccante rivelazione degli ultimi due campionato di serie B e attualmente in forza al Pordenone. Diaw è pronto a dire sì ai granata e ha accettato l'offerta ma il Torino sta prendendo tempo in attesa di una risposta dal Real Betis per Sanabria.