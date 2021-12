L’Inter merita il primo posto perché da tempo gioca belle partite, di tecnica e di sostanza. E gioca con una leggerezza che la stagione scorsa non aveva.. Alla terza giornata, quando l’Inter pareggiò a Marassi con la Samp e l’Atalanta perse in casa con la Fiorentina, l’Inter aveva 7 punti e l’Atalanta 4. Era il 12 settembre.. Si dice giustamente che l’Inter è in un periodo splendido, vince da cinque giornate di fila, ma l’Atalanta vince da sei. L’Inter ha giocato benissimo ieri e travolto il Cagliari, ma l’Atalanta ha vinto a Verona nella partita più incerta della giornata.La qualità di una rosa deriva dall’adattabilità dei giocatori al gioco della squadra. Per il gioco di Gasperini è possibile che Mhaele sia più opportuno di Dumfries, o Malinovskyi di Vidal.