Si discute di Pioli, ma non si mettono a fuoco altri due aspetti fondamentali di tutta la vicenda. Il primo: il Milan si è mosso in modo che fosse l'Inter a decidere del suo allenatore. Inconveniente evitabile. E il secondo, invece, è che ieri il Milan è cambiato totalmente: Gazidis farà un passo avanti nella gestione della società, il che porterà Boban e Maldini direttamente a contatto con l'allenatore, accomunando il loro destino a quello di Pioli. Giampaolo ha pagato per tutti, ma ha scoperto le carte. Lavorare insieme sarà la garanzia del nuovo Milan.