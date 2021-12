Non ha avuto fortuna l'Atalanta, ha colpito tre pali, ma nella competizione non ha avuto nemmeno meriti particolari. Era in un ottimo girone dove l'avversaria peggiore era adesso la meno forte delle grandi inglesi, losesto in classifica di Premier. Poi ilsquadra tutt'altro che banale, ma 13esima in Liga con i punti dell'Udinese.È uscita quando non è riuscita che a battere 1-0 lo Young Boys. Il Villarreal ne ha segnati 5 in due partite, un terzo di quanto segnato in Liga da agosto ad oggiun confine, oltre il quale non si va. Nemmeno la squadra più moderna e collaudata che abbiamo. Inizia a venire un dubbio: che calcio stiamo guardando la domenica?