La puntata di oggi è dedicata a Calciopoli e alla fine delle possibili vie legali a cui la Juventus poteva ricorrere per revocare lo scudetto assegnato all'Inter. La squadra bianconera ha sbagliato e pagato, l'Inter però sorride per uno scudetto che non ha mai vinto. In questo caso c'è sproporzione, non giustizia.