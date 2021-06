Ilcercae va benissimo. Parlavamo nei giorni scorsi di come la sua presenza darebbe superiorità a qualunque squadra italiana lo prendesse. Non è in discussione l'idea, fa venire i dubbi la facilità con cui ilsta perdendo i giocatori a costo zero. Vedremo come finirà il caso, ma se ad aggiungersi fosseil danno comincerebbe a essere molto, molto importante, perché appesantisci due volte il bilancio con nuovi acquisti senza avere certezze di aver migliorato la squadra.Ilè una grande squadra di mezzo:. Così deve fare passi indietro davanti alle richieste dei suoi giocatori migliori. La regola è che ti paghi De Paul con Calhanoglu: da una parte prendi, dall'altra dai. C'è stato certamente un errore lungo il percorso., i suoi giocatori vuole comprarseli da sola. Comunque sia, ribadisco, De Paul è il giocatore migliore nel mercato italiano, prenderlo significa essere sicuri di una differenza. Per questo credo che il Milan non sarà da solo, e dietro avrà molte altre squadre.