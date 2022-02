. E’ vero, è il mio mestiere, ma cosa dovrei fare? Ripetere quella del giorno prima? Io cerco di interpretare le cose che accadono con il vantaggio di non essere tifoso. La mia squadra per fortuna non è concorrenziale, non ho bisogno di fare il tifo per lei, è solo la rappresentazione della mia città. La amo a prescindere, vinca o perda, le chiedo solo di dare quello che ha, come fosse una figlia.Che tifo sarebbe? Saremmo semplicemente sostenitori dei forti. Troppo facile per un tempo sgarrupato come il nostro. Non sarebbe entusiasmo, assomiglierebbe più a una volontà di profitto. Come giocare in borsa. Ammetto che questa è un’idea vecchia, ma comoda. Altrimenti, perché uno di Messina o Agordo o Forte dei Marmi dovrebbe tifare per Juve-Inter-Milan? E’ pura passione della vita o puro bisogno di vincere? Questa è la vera idea. Pensateci: perché siamo quel che siamo?