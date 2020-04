Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Protagonista di oggi Antonio Cassano.







FantAntonio può diventare un ottimo talent scout, non un direttore sportivo come vorrebbe lui. Per diventarlo bisogna avere una misura con colleghi e presidenti che raramente ha dimostrato. Ma di calcio ne capisce molto, ha l'esperienza e la conoscenza dell'artista. Non deve solo correre il rischio di amare sé stesso.