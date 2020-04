Antonio Cassano non ha mai fatto mistero del suo desiderio di iniziare una carriera da direttore sportivo. Anzi, l'ex fantasista barese, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha reso nota a più riprese la sua volontà di tornare ad occuparsi di calcio da dietro alla scrivania. Addirittura recentemente Fantantonio ha rivelato di aver avuto un contatto con Ferrero per una carica all'interno della Samp: "Ho parlato sei mesi fa con Ferrero, c'era una possibilità con la Sampdoria. ​Ci saremmo dovuti rivedere tra aprile e maggio. Mi si metta alla prova, firmo anche in bianco" aveva detto Cassano.



Un concetto ribadito anche durante la consueta diretta Instagram andata in scena ieri con l'ex compagno Christian Vieri: "​Nel mondo del calcio vedo tanta gente meritevole che invece è fuori, penso a Totti, te, Baggio" ha confessato Cassano a Bobo. "Poi magari ci sono direttori generali e sportivi che non sanno niente di calcio. A me piacerebbe rientrare, ma mi devono dare delle responsabilità. Io non ho bisogno dello stipendio, voglio delle responsabilità e voglio essere valutato per quello che faccio" conclude l'ex attaccante.