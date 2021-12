Ora che si parla di un interessamento della Juve per Vlahovic con le stesse modalità di pagamento dell’affare Chiesa, sono andato a riguardare tra gli appunti di due anni fa quali erano queste modalità.. La formula è prestito con obbligo di riscatto. Il contratto completo di bonus entra in vigore se Chiesa farà in questa stagione almeno dieci gol in campionato o dieci assist; altra condizione base è che la Juve arrivi tra le prime quattro.. In caso contrario Chiesa tornerebbe alla Fiorentina. Di quei tre bonus nessuno è oggi particolarmente vicino. Chiesa ha segnato solo un gol in campionato, ha fatto tre assist e la Juve è sotto il quarto posto. Quale sia il bonus più facile da raggiungere non saprei, e un accordo sarà comunque trovato. Ma è curiosa l’idea che Chiesa oggi sia più un giocatore della Fiorentina che della Juve.