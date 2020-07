Torna l'appuntamento di Calciomercato.com:. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.Io credo che Conte abbia fatto un buon lavoro con l'Inter, non come crede lui, che per sè pensa solo in termini superlativi.: sono tutti buoni giocatori, ma non sono i migliori. Serve un po' più da Skriniar, da Bastoni, da Barella, Brozovic, da Lautaro, Sanchez, Young, non molto, mezzo voto più in partita. Un voto intero da Sensi ed Eriksen, Vecino, Moses.Sono queste differenze che l'Inter deve trovare. Che ne manchino tante significa che è stata allenata bene, al di là degli eccessi di Conte.. Ha perso gli scontri diretti, ha abbinato poche volte velocità a qualità di gioco, però è stata spesso vicino a diventare una grande squadra. Ora deve fare di più come società: