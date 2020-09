Torna l'appuntamento di: un cappuccino con. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.Per esempio Khedira, Duglas Costa, Rugani, Bernardeschi, ma si può parlare di Rabiot, Eriksen, Sanchez Nainggolan e naturalmente Conte, che può agitarsi quanto vuole ma è schiavo dei suoi 45milioni d’ingaggio.Il Covid ha svalutato il prezzo medio del 35% e gli ingaggi si sono dimezzati.Non ci sono notizie sui 7.5 di Mandzukic. E’ l’ebrezza del costo zero. Tu prendi il giocatore libero e puoi dargli un grande ingaggio. Ma appena non ti serve più, anche dopo un mese, è. Così gli allenatori.. E’ ora di tornare alla realtà, pagare solo per quel che si lavora. Accorciare contratti. I soldi sono di tutti e non ne abbiamo più. Impariamo almeno a spenderli meglio.