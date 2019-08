Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema del giorno è il Torino di Urbano Cairo, dietro la scrivania, e Walter Mazzari, in panchina: in silenzio, i granata sono pronti per il grande salto.



Nell'estate di Lukaku, il Torino è andato avanti in silenzio: 10 reti in 3 partite, 0 gol subiti in Europa League, Belotti è tornato al gol, la squadra è non è stata smantellata dal mercato. Non sono arrivati acquisti, ma c'è stato un ritiro serio, continuo, senza tournée, dal sapore il passato. Inter, Napoli e Juve sono avanti, ma per la Champions un posto c'è. E il Torino se lo gioca.