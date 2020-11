. Ed è stato un mercato povero perché non c’erano soldi, tutti dovevano prima vendere e poi comprare. Tutti, compresi Juve e Inter. Ora si calcola Arthur come un buon acquisto, ma è stata prima di tutto un’operazione di bilancio, portare a casa in una stagione amara la grande plus valenza di Pjanic.Se guardiamo la nuova Juve troviamo di diverso solo Kulusevski e Morata che sostituisce Higuain. L’Inter di più.. A Bergamo nella formazione iniziale l’unico nuovo era Darmian, in quella finale Perisic.Pirlo ha cambiato tanti centrocampisti poi è tornato a Rabiot-Bentancur come Sarri. E in sette partite ha fatto esordire tre ragazzi, anche questo un dato che spiega bene i tempi. L’ Inter è piena di giocatori costosi che non è riuscita a vendere perché nessuno poteva pagarne gli ingaggi.