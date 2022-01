Questo mercato molto interessante e fuori previsioni, sta dimostrando quanto sia importante avere alle spalle delle squadre un movimento di qualità.Non è per niente facile fare affari con gli inglesi se devi vendere. Più facili, ma costosi, gli affari in entrata. Ma ogni allenatore preferisce scegliere tra i giocatori che ha già avuto, che conosce bene. Per i dirigenti è la stessa cosa, tratti con chi sei stato, è più facile trovare un accordo., per i loro ingaggi, l’impegno economico complessivo. Gli inglesi-italiani del Tottenham hanno scelto la conoscenza dei giocatori, la sicurezza prevista del loro rendimento, più il piccolo mistero affascinante che i due giocatori rappresentano per il loro pubblico.