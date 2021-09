Stiamo commettendo un errore classico del, ci poniamo troppe domande e aspettiamo una partita affidandogli i pronostici di tutte le altre. Non si può vivere sempre di proiezioni, serve rimanere sulla realtà e la realtà alla fine è la somma delle partite, non una storia isolata.Se sono stati bravi loro, perché dovrei essere scarso io?Il Milan è una grande squadra, dobbiamo smettere di chiederci cosa sia, ma guardare cosa è diventato e aspettarlo. Come interpretare la stagione non lo sapremo né domenica né nelle prossime partite. Serviranno mesi e mesi. Ormai giudichiamo chiunque anche solo dagli highlights, non c’è riflessione, conta solo da che parte stai, dalla mia o da quella degli altri.Avere sempre dubbi non aiuta sempre la verità nel calcio. E sciupa spesso un divertimento meritato.