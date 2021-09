Ile non sta bene, non mangia da due giorni, le prime analisi non tornano un granché. Si chiama,è un, stiamo insieme da più di nove anni, ogni giorno, minuto dopo minuto, cuscino dopo cuscino. Vedere lastasera, mi ha fatto uno strano effetto, era come rientrare da analcolici nel bar di. Mi sentivo piuttosto lontano.Gregory naturalmente è qui ai miei piedi, ma non ha più voglia di muoversi, mi chiede con gli occhi una risposta che non conosco.Credo sia stato giusto dirvelo. Tante volte ci siamo scambiati pareri ed insulti. Ma farlo per anni significa comunque stimarsi, altrimenti avremmo perso tempo tutti. Allora per favore domani mandate un pensiero a Gregory, forse lo spingerete dalla parte giusta.