Tema di oggi è il razzismo, protagonista in negativo nell'ultima giornata di Serie A.



CALCIATORI PROTAGONISTI - Vittima è stato Romelu Lukaku, che dice una cosa mai detta prima: tocca ai calciatori muoversi in prima persona. I giocatori di colore, sempre considerati parte del problema e mai della soluzione, ascoltino Lukaku. Il belga invita ad andarsene dall'Italia, se la situazione è questa: e se dieci Lukaku se ne andassero, il clamore sarebbe enorme, così come la disgregazione dei tifosi.