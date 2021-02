Approfondimento numero due sui rigori del Milan. Nella ricerca di spiegazioni per un numero così alto a favore, 14 contro un massimo di 5 per tutte le altre squadre, direi di eliminare il fattore arbitrale.. Mariani è quello ad essere stato più presente, tre partite dirette, due rigori a favore del Milan, uno nel derby, ma anche uno a favore dell’avversario, gol di Ilicic contro l’Atalanta. Dunque normalità. Di Bello ha arbitrato due volte il Milan con tre rigori, due però a favore degli avversari, Udinese e Lazio.Due segnati, a Fiorentina e Cagliari, uno sbagliato, contro la stessa Fiorentina. Ma sono solo due partite.Anche perché il Milan è quello che tra le prime nove in classifica ha avuto contro il numero di rigori più alto, cinque.Si resta sul piano tecnico e sulla pura curiosità. La ricerca continua.