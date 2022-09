Le partite poi sono sempre uniche, le prestazioni cambiano, basta vedere la differenza del Milan tra il derby e Salisburgo, ma il Bayern gioca bene perché ha la qualità per giocare veloce e pressare nello stesso tempo. Ci sono stati molti momenti in cuiE al momento opportuno tutti sanno diventare solisti. Colpisce l'evoluzione di Sané da quando si è messo a fare il libero davanti al suo centrocampo.ha perso ritmo e riferimenti,incide poco in un ruolo determinante: è l'unico che ha il cambio di passo, ma non lo dimostra più.forse non è ai livelli europei. E' stato un