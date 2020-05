Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il focus è sulla ripresa del calcio e sulle tante domande, senza risposta, che l'emergenza coronavirus ci ha lasciato finora.



Come si ripartirà? Ripartiranno anche Serie B e Serie C? Perchè c'è una data per questo campionato e non per il prossimo? Senza vaccino si ripartirà l'anno prossimo? Che fine ha fatto l'AIC? Ci sono stati i talgi agli stipendi? E l'elenco non è finito.