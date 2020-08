Torna l'appuntamento di. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'approfondimento di oggi è dedicato al numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin.. E’ il vero problema del calcio da quando i diritti televisivi hanno allargato le differenze e molte società sono andate in mano a fondi sovrani. Se L’Uefa lo ha capito vuol dire che l’assuefazione, la noia, sono già cominciate ad arrivare.. Il tempo che servirà alla maggior parte delle tifoserie per capire di essere state ormai tagliate fuori. Non pago abbonamenti per veder vincere gli altri.. Questo non ha più prezzo. E quando non c’è più traguardo possibile, non c’è più gara. Quindi nessun pagante. E’ la sconfitta di tutti.