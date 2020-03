Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Il mondo del calcio ha deciso, in fretta e con metodo. Ma soprattutto assieme. La decisione di posticipare l'Europeo, la Coppa America e il nuovo Mondiale per club a 24 squadre comporterà una rinuncia a diversi miliardi di euro. Sostanza vera, quella che non si vede ancora per esempio dalla politica europea.