Sappiamo ormai cheSi pensa sia la crisi economica a fermare le squadre italiane. Di certo bene non fa, ma noi non vinciamo da undici anni. Nel frattempo l’Inter ha cambiato tre presidenti, Milan e Roma anche. I debiti sono stati pagati e rifatti molte volte. C’è qualcosa di più.L’Atalanta ci riesce per ottanta minuti, il Verona per sessanta, lo Spezia poco meno. Gli altri no. Sono anche bravi, ma restano lenti. EppureOggi è difficile sbagliare la gestione di un infortunio, le macchine vedono tutto, ci sono protocolli mondiali per ogni singolo problema.Cosa mangiano a casa i nostri giocatori? Come vivono il proprio corpo fuori dal campo? Che stile di vita hanno? Sono più difettosi o colpevoli? Cominciamo da qui.