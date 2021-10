. Già le nazionali sono diventate di per sé una grande occasione di infortunio, gli ultimi quelli di, ma gli esempi sono infiniti, perché è difficile giocare ogni tre giorni e poi abbandonare per due settimane una preparazione adeguata. Ma se gli infortuni rientrano ancora dentro l’imprevedibile, molto meno ci rientrano i calendari. Ormai nessun nazionale sudamericano rientra in Europa prima del venerdì-sabato, quando in molti paesi già si gioca.Il problema è di tutti, ma solo la Spagna ha preso le prime decisioni importanti.. Lo aveva già fatto nell’ultima sosta. La federcalcio non è d’accordo, ma è scavalcata da una decisione tutta politica.. Non si possono accettare tre partite delle nazionali in dieci giorni. Falsano le stagioni: tutto lo dice, Maignan lo conferma. Sarebbe una buona idea anche per il nostro governo. Il danno economico è ormai insopportabile e ingiusto.