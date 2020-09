i. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.Rispetto al passato abbiamo deciso che era importante andare avanti, che bastavano sette giorni di quarantena per uscirne, come un infortunio leggero. Infatt. Il Genoa teoricamente nel weekend può giocare contro qualunque avversario, come noi possiamo andare ovunque, al cinema, a teatro, al lavoro...Da una parte freniamo dall'altra continuiamo ad aprire, è una contraddizione lenta e chiara, che chiede intelligenza a tutti. Va bene così? Non lo so.