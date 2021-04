Sembra fatta apposta.ha rilasciato tre interviste in dieci ore ma lo ha fatto dopo il fallimento, non una parola prima. Che senso ha?, in assenza di qualunque rappresentante, come parlassero di un supermercato di periferia.a cui grandi imprenditori lavoravano da anni. Eppure era chiaro che andavi alla guerra. Hanno invece agito nel silenzio e nel segreto, come fosse un peccato da nascondere, non una grande industria che nasce.Agnelli ha alle spalle una multinazionale, centinaia di addetti a comunicazione e marketing. Possibile non sapesse che esiste sempre un pubblico a cui devi piacere perché è il pubblico che compra te, non viceversa? E’ strano, molto strano.. Da cosa lo sapremo tra un giorno o mai, come tutte le cose del calcio. Ma quello che sappiamo è un paradosso.