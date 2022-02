Amici miei due: dovessi misurare la qualità della vita sulle vittorie degli altri non avrei più il fegato. CMolti lo fanno, molti altri cercano nella squadra un’identità esistenziale. Non per questo uno è migliore dell’altro, mai. Altre piccole precisazioni. 1) Non ho mai scelto dove lavorare. Per fortuna sono stati gli altri a scegliere me. E io li ho ripagati lavorando bene. Con i potenti ho chiuso sempre in pareggio. 2)Io non so chi siete voi, conosco il vostro nick name; voi di me sapete quello che volete. Potete perfino cercare notizie sull’ Enciclopedia Treccani. 3) Adoro i cento anni della famiglia Agnelli alla Juve, hanno fatto la storia e rappresentato il nostro calcio con intelligenza. Io non parlo di squadre, parlo di voi.4) Tranquillizzo il Belgio, non ho conflitti di interessi perché non parlo mai di Fiorentina 6) I potenti poche volte cercano giornalisti tifosi, cercano giornalisti intelligenti.E a lui non interessava per niente.