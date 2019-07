Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno è Paulo Dybala, il cui addio alla Juventus è una possibilità sempre più concreta.



CHE ERRORE! - I bianconeri sono arrivati nel momento delle cessioni e la Joya è il primo ad aver avuto richieste, su tutte quella del Manchester United. Privarsi dell'argentino, tuttavia, non può mai essere una buona idea per la Juve: pochissimi al mondo sono giocatori del genere di Dybala, venderlo non è un progresso ma togliere una parte della superiorità bianconera. Un grande discorso interrotto.