A proposito di discriminazione e razzismo, non ho capito la posizione dell'Italia uscita dal messaggio di Chiellin. Se il Belgio appoggiasse la campagna contro il razzismo e i giocatori italiani si inginocchiassero con loro, diventerebbero automaticamente solidali alla campagna contro il razzismo.Se gli Azzurri sono tutti contro la campagna, per qualunque loro ragione, non si inginocchino e basta. Non gliel'ha chiesto nessuno. Nessuno pretende posizioni da loro, facciano quello che vogliono.. Bel modo di non fare politica.