Il focus di oggi non può che essere su Mauro Icardi e sulla fine della lunga telenovela che l'ha portato via dall'Inter.



Un caso che termina qui, ma che segna il mercato presente e futuro. Chi ha vinto alla fine? Non c'è risposta perché Icardi ha lasciato l'Inter alla condizioni del club che, però, non ha ancora incassato nulla. Società e giocatore sono sullo stesso piano, sono due aziende parallele. Ne valeva la pena? Sicuramente è una storia che cambia il calcio.