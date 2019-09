. Attraverso un video sul profilo Twitter ufficiale, il PSG ha reso noto di aver acquistato l'argentino dall'Inter. Questo il comunicato ufficiale diramato dai nerazzurri: "​L'attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva.".Prime parole di Icardi da neo giocatore del PSG: "Farò tutto il possibile per aiutare la mia nuova squadra ad andare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Il Psg è diventato una roccaforte del calcio internazionale, che negli ultimi anni ha attratto grandi giocatori. Le ambizioni sono molto alte e sono sicuro che ci sono tutte le condizioni per andare ancora più in alto. E non vedo l'ora di scoprire il Parc des Princes, uno stadio noto per la sua bellezza e fervore!".