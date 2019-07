Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno è la difficoltà dell'Inter sul mercato, a metà luglio Conte non ha disposizione né Lukaku né Dzeko, i due obiettivi dichiarati.



LE COLPE - Entrambe le trattative vanno per le lunghe, anche quella sulla carta più semplice per la punta della Roma, per il quale Marotta ha più di una colpa. In questo contesto merita di finire sul banco degli imputati anche Conte, il quale non dovrebbe criticare pubblicamente il club.