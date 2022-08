La diversità della Juve attuale sta nella differenza di fondo della società.La differenza mi sembra molto più questa.Va bene così, ma se questo è il nuovo tempo, non ci si può meravigliare del gioco magro. Si è come gli altri, solo con tanti aggettivi in più. Credo possa permetterselo, o c'è qualcuno che ha seriamente il diritto diDifficile chiedere molto a una squadra inventata al momento, non può che giocare male.