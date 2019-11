Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







Tema di oggi è la prossima giornata di campionato: l'impressione è che l'Atalanta batterà la Juve. Gli uomini di Gasperini si sono spenti nelle ultime due gare a causa della stanchezza, ma ora dovrebbero essere guariti. I bianconeri - reduci da risultati 'piccoli - hanno spesso sofferto i bergamaschi: l'Atalanta non è più forte, ma è in un tempo migliore. Contro il Torino, invece, l'Inter potrebbe strappare un pareggio: in vetta alla classifica, dunque, Sarri e Conte continuerebbero a braccetto.