. Ha fatto uncon quattro attaccanti,. Così ilè potuto rimanere per un’ora in superiorità numerica con i tre centrocampisti e la partenza lunga di, interessantissimi. L’impressione è che Pioli abbia voluto evitare l’accusa di schierare una squadra prudente usando subito, ma la scelta ha lasciato il gioco nelle mani di un buon Bologna, ma pur sempre una squadra in un lungo, brutto, momento di forma.Mi è sembrato in sostanza abbia cercato di forzare la mano nel tentativo di travolgere l’avversario invece di domarlo un po’ per volta, finendo domato. Un allenatore non sbaglia mai troppo la formazione, vede quello che nessuno di noi vede. Ma siamo all’ultimo chilometro, servono riflessioni in più e spesso nuove soprattutto per allenatori che non hanno mai vinto un campionato. Questo falsa a volte le distanze, soprattutto sulle singole partite. Se Pioli è saggio, lo sia fino in fondo, non ha bisogno di correre per forza.