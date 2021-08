Piccola polemica personale con i romanisti.State dietro a un titolo sbagliato e non alla sostanza, cioè cercate voi la polemica.. E so benissimo la differenza che corre tra il pagamento di Shmurodov e Xhaka. Per questo mi meraviglio che voi non vi meravigliate. Siamo legati a una formula di pagamento? E’ questa la sostanza, pagare un anno dopo? Un po’ poco come novità.Ditemi che non vi va di parlarne, che è giusto aspettare.. Ho settant’anni, le polemiche sterili non mi sono mai interessate, le lascio a voi ragazzi, io ho già avuto tanto, compreso un’ottantina di querele tutte vinte. Parliamo di calcio. Vi va bene così? Questo è il punto che volevo sottolineare,. Personalmente sono molto d’accordo con uno di voi,, che se non altro ha il coraggio di dire cose di calcio fuori dal nuovo ordinario romanista.. Vi sembra poco dirvelo in faccia? By Zeus, trovate un altro che lo fa!