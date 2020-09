Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.E’ vero, la nazionale non è più quella di una volta e vedremo perché.La nazionale per le società è indubbiamente una grande rottura di scatole. Prende molto e rende poco. Fino a venti anni fa, prima dell’arrivo massiccio di stranieri, l’Italia era un enorme riferimento del calcio mercato. Chi toccava la nazionale moltiplicava il proprio valore. Giocatori sconosciuti a inizio stagione diventavano top player alla seconda, terza convocazione. Questo è perduto.Quando Mancini convoca come ha fatto adesso, 37 giocatori per l’Italia, non ha lasciato a casa nessuno. Non c’è più selezione, quindi c’è anche meno merito a essere chiamato. Niente supervalutazione di mercato. E fa esistere l’Italia solo con gli stipendi delle società.