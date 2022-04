Mourinho ha fatto un buon lavoro. La Roma adesso ha un’identità precisa, con dentro alcuni giocatori di livello sparsi nei reparti, cominciando da Smalling per arrivare a Cristante, Pellegrini, Mkhitharyan, Zaniolo e Abraham. Non è sempre stato così. Sono arrivati molti giocatori, pochi sono stati utili. Questo ha messo più in evidenza il lavoro di Mourinho, sempre più specifico e sempre più utile. La Roma adesso perde poche volte, ha un gioco quasi esatto, quando attacca in velocità ha possibilità di contropiede molto vaste, ha qualità e un suo preciso disordine creativo.



E’ in sostanza una squadra che ha saputo crescere. Esce da tre mesi di buon calendario in cui ha incontrato quasi soltanto avversari di altra fascia a parte il derby. Comincia adesso un percorso finale con Napoli e Inter in trasferta, ma a differenza del girone di andata, adesso la Roma esiste, ha personalità, voglia di emergere. Ricalca il suo allenatore. E’ un falso problema Zaniolo. L’importante non è se resti o meno, ma il prezzo che dovrà pagarlo l’eventuale compratore. Zaniolo in questo momento è sospeso tra i venti e i cinquanta milioni. Ora finalmente ci si sta avviando alla chiarezza. Poi faccia quello che preferisce.