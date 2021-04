, che la Juve sia stata costretta a interrompere una striscia di risultati che non ha precedenti. E allora, dov’è il problema? Il buon tifoso sta lì anche per accettare, non solo per vincere. Altrimenti non è un tifoso, è un saprofita.La conseguenza è che questo l’allarga, la dilata, ne inflaziona l’immagine e la qualità., vengono dimenticati dallo spargersi di scismi qualunque fino alle periferie dell’impero. Così alla fine, altrimenti conoscerebbe i diritti e i limiti dei contendenti. E saprebbe che