Cosa poi abbia reso Manchester da tanto tempo la capitale del calcio è difficile da capire. Non ci sono segni particolari. Ha mezzo milione di abitanti, un clima umido, scostante. Non ha bellezze. E’ però una città che si è data sempre da fare. Prima con l’industria tessile, poi con il carbone. E quando questo si fermò, partì la ricerca informatica. Il primo computer è nato a Manchester, lo firmò Alan Turing.. Sono rari gli incidenti tra partiti. Fino alla seconda guerra andavano ogni domenica allo stadio insieme, una volta a vedere lo United, una a vedere il City. Quando l’Old Trafford fu distrutto dalle bombe tedesche, il City ospitò per otto anni lo United nel proprio stadio. Forse è questo: