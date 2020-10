, non sono tra quelli che lo accusano di non aver amato abbastanza Firenze e hanno chiesto e ottenuto dalla società di non portare la maglia di capitano intitolata ad Astori. Sono crudeltà, villanie, a cui una grande società non può sottomettersi.. La Juve ha qualche isterismo in meno della mia città e molto più ordine nella gestione.. Avere regole forti da seguire, una folla più lontana, grandi campioni come riferimento costante, credo lo faranno diventare davvero un giocatore europeo. Sarebbe un errore farlo giocare su tutta la fascia. Renderebbe pesante lo scatto lungo che gli permette di fare poi le cose decisive., vede meno i compagni. A Torino lo imparerà.