Vedendolo in conferenza stampa parlare di. Non credo lo farà partire titolare stasera, ma si aspetta molto da lui. E’ improprio, perfino inadatto, che un commissario tecnico usi quei termini per raccontare un esordiente., quasi uno spot da tifoso. Mancini ha parlato però anche di qualità straordinarie, quindi ci crede ad occhi chiusi nonostante Raspadori non abbia mai fatto parte di nessuna spedizione precedente.Però è vero.. Non è un vero centravanti, Platini lo avrebbe chiamato un nove e mezzo, cioè un buon incrocio tra un primo attaccante e un fantasista. E questa, se ci pensate, è una traccia importante.. Era un attaccante vero e diverso, con una predisposizione naturale a mandare in porta anche gli altri. Raspadori è questo, tiene e gestisce la palla in piena area, dirige il traffico in una zona molto particolare.