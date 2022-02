. Vivere di comunicazione, inventare idee di comunicazione, non significa per niente saper fare comunicazione. Sono due cose opposte. Inventare idee è un mestiere da artisti, offrire comunicazione quotidiana a chi deve poi usarla, è un lavoro di grande umiltà e fatica, e di pochissima soddisfazione. Sei sempre quello che prepara l’arco, ma non tiri mai una freccia.Che ci fosse un equivoco si era intuito fin da quando, come buon debutto, Costanzo si mise a scrivere per Il Corriere dello Sport. Chi fa davvero comunicazione è meglio se non ha il gusto di apparire. Se rappresenti un’azienda le tue opinioni vengono scambiate per quelle dell’azienda, questo crea costanti confusioni. E’ comprensibile che con il tempo i canali d’informazione interna gli venissero chiusi. Eppure un po’ di anni fa, nel suo studio al Teatro Parioli,