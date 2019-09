Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il punto è sul derby di Milano, in programma domani sera.



La Stracittadina appare già come una sfida ad eliminazione diretta. Perdere, infatti, significa andare in crisi e mettere in discussione tutto: gioco, tifo, media e mercato. Le squadre hanno vinto cinque partite su sei totali, ma appaiono ancora sconosciute e senza qualità di gioco. Protagonista atteso è Romelu Lukaku, uno che ha giò dimostrato di crederci e partecipare attivamente alla causa.