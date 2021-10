(nella foto, Ansa), la umilia in modo quasi spettacolare. Non è un buon modo di reagire.Mourinho ha fatto la stessa cosa con metà dei suoi giocatori.. Ma c’è un’altro motivo di perplessità: se metà rosa non è al livello dell’altra, perché metterla in campo tutta insieme?Il loro colore è il tuo. E’ sicuro Mourinho sia questo il modo per cancellare i limiti?Un anno fa, il 22 ottobre, la Roma giocò a Zurigo contro lo Young Boys: la formazione era: Fazio, Kumbulla, Juan Jesus; Karlsdorp, Villar, Cristante, Bruno Peres; Carlos Perez, Borja Mayoral, Pedro. Una squadra molto simile nel concetto a quella di Bodo. Vinse due a uno. E tornò a casa con un solo spogliatoio, non due.