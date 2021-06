Temo chesullaabbia idee confuse. Ricorderei in generale alcuni punti fermi della vicenda. Punto primo: nessuno contesta il diritto di organizzare un proprio campionato. Infattie altre l’avevano organizzato. Non sono arrivati i carabinieri a fermarli. Sono stati i clienti a rifiutarlo. Cioè i consumatori di un prodotto che non gradivano.è costruirsi un campionato dove si scelgono da soli gli avversari e non ci sono rischi sportivi, per esempio promozioni e retrocessioni. Questo non è sport né spettacolo.e chiunque di noi, destinato a passare. Punto quarto: la storia di una famiglia, di un’azienda, di una nazione, qualunque sia, non dà diritto a giocare nel lavoro in uno stesso momento con una squadra e il suo avversario. Resta scorretto chiunque tu sia. E Agnelli tra lega e superlega, questo ha fatto.