So che le plusvalenze sono un problema generale. Ma che senso ha chiedere la squalifica del presidente della Juve, del suo amministratore delegato, del vicepresidente, del vecchio e del nuovo curatore del mercato?. Così però si condannano i peccatori e si assolve completamente il peccato. Le plusvalenze hanno fatto la squadra.Nella vita reale si chiamano risarcimenti, nella vita virtuale del calcio si fa finta di squalificare i dirigenti, ma non si parla d’altro.. Significa che quei dirigenti “non possono rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazione e internazionale”. In pratica non puoi partecipare a un consiglio federale, ma puoi fare per intero il tuo lavoro di dirigente.