. La differenza comincia ad essere chiara. Nelle nove giornate iniziali, le prime otto squadre in classifica, le sette di oggi più il Sassuolo, avevano messo insieme 78 punti e solo 3 sconfitte in trasferta. Nelle seconde 9 le stesse squadre si sono fermate a 62 punti con 10 sconfitte fuori casa.. Fa pensare a un adattamento psicologico, come se con il tempo si fosse fatta l’abitudine alla diversità fino a cancellarla e a sentire di nuovo casa il proprio campo, il proprio spogliatoio. L’inverno ha reso poi più faticosi, meno spontanei, i viaggi, ricostruendo il concetto di lontananza.