Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema di oggi è l'Italia di Mancini, che ha conquistato meritatamente la fase finale dell'Europeo.







Il gioco dell'Italia è promettente, ma ha una debolezza: per dare risultati bisogna giocare sempre bene. In Italia siamo stati abituati in modo diverso, stiamo arrivando in un mare poco conosciuto, non c'è contropiede, c'è solo il gioco. Ora difenderci e basta non è sufficiente, ora vale la pena vedere cosa c'è nel mondo.